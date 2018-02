Drejtuesit e klubit të Manchester United të pakënaqur me Alexis Sanchez

Shtuar më 26/02/2018, ora 23:30

Anëtarët e bordit të Manchester United janë takuar me drejtuesit e klubit londinez, Arsenal pasi e pranuan privatisht që nuk janë të kënaqur që kanë nënshkruar me Alexis Sanchezin.Kiliani kaloi në "Old Trafford" si ndërrim kokë më kokë me Henrikh Mkhitaryanin i cili kaloi tek Top-çinjtë. Sanchez nuk ka arritur që ta tregojë vetën deri më tani, pasi ka shënuar vetëm një gol, në shtatë ndeshje, dhe paga e tij mbetet shumë e lartë, raporton Telegraf.Sipas gazetës spanjolle "El Pais", drejtuesit United kanë shprehur keqardhjen për blerjen e lojtarit në një darkë të mbajtur në Londër.Klubet ishin të pranishme në një mbledhje të mbajtur për të drejtat televizive.Përveç dështimeve në fushë, klubi mendon se shpenzimi i tyre që përfshin një tarifë të madhe për të nënshkruar me të, pasi janë paguar edhe agjentët, ndërsa është larguar Mkhitaryan, mund të kishte qenë më e vogël nëse ishte blerë në verë. Sanchez do të kishte kushtuar më pak atëherë, edhe pse do të kishte më shumë konkurrencë për një lojtar të ndjekur edhe nga Manchester City i Pep Guardiolas.Së dyti, ardhja e Sanchez ka shkatërruar strukturën e pagave që klubi kishte më parë, pasi kiliani është tani larg më i paguari.Zyrtarët e United gjithashtu mendojnë se qasja e Mourinho në treg është shumë e shkurtër dhe nuk mund të gjenerojë fitim. /albeu.com/