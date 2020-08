Duka flet për mediat italiane, zbulon të ardhmen e kapitenit Elseid Hysaj

Shtuar më 30/08/2020, ora 17:57

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka , ka zbuluar të ardhmen e kapitenit të Kombëtares, Elseid Hysaj Në një prononcim për “ Radio Goal” në Radio Duka zbuloi se 26-vjeçari do të qëndroje të Napoli dhe do të rinovojë kontratën.“Ne do të luajmë ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve në 4 shtator. Hysaj ? Unë mendoj se ai do të qëndrojë te Napoli . Është një lojtar i rëndësishëm që ka bërë mirë vitet e fundit dhe mund të bëjë edhe më mirë në sezonet e ardhshme. Unë mendoj se Hysaj përfundimisht do të rinovojë kontratën. Ai ka karakterin dhe vendosmërinë e duhur, ashtu si Gatuzo”, u shpreh Duka