Duka: Gjyqtarët që gabojnë me dashje, do të përjashtohen (VIDEO)

Shtuar më 19/04/2017, ora 15:00

Presidenti i FSHF-së, Armand Duka , nga Elbasani ka folur për gjyqtarët në tërësi dhe problematikën e arbitrave shqiptarë këtë sezon, sidomos në fundin e kampionatit, ku akuzat ndaj bluzave të zeza janë në kulmin e tyre.Në auditorin e Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, kreu i FSHF-së nuk ka thënë asgjë për moszgjedhjen e tij në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s.“Jemi në fazë delikate të kampionatit dhe e pranoj që arbitrat kanë gabuar. Janë gabime që duhen falur, si të lojtarëve, ashtu edhe të arbitrave . Duke gjykuar që loja fal gabimin, janë gabime njerëzore, besoj se ka pasur edhe abuzime. Komiteti i Arbitrave në federatë do t’i analizojë me rigorizitet. Dhe asnjëherë nuk do të lejohet që të kalohet nga gabime njerëzore në gabime jonjerëzore.Në asnjë rast nuk do të lejohet që gjyqtarët të vendosin për fatin e ndeshjes. Prandaj, duam që në gjenezë të ketë arbitra korrektë, ndaj sot jemi këtu. Ata që Komisioni i Arbitrave në FSHF i ka nxjerrë fajtorë nuk do të vazhdojnë të jenë këtu. Dua të them që kampionati ynë deri më tani ka bërë progres të jashtëzakonshëm”, theksoi ndër të tjera Armand Duka