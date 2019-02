DUKA: Jam i lumtur që do përfaqësoj Shqipërinë në UEFA

Shtuar më 08/02/2019, ora 17:23

Armand Duka mbrriti në Shqipëri, pas pjesëmarrjes në Kongresin e UEFA-s, nga ku u zgjodh anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Qeverisë Europiane të Futbollit.Armand Duka , ka mbajtur dhe një fjalë para gazetarëve, teksa ka shprehur emocionet e tij në lidhje me fitoren."Besoj se është mirë për futbollin shqiptar, për FSHF-n, që është e përfaqësuar në këtë organ ekzekutiv . Në fakt nuk është një rastësi, kemi tentuar edhe para dy vjetësh.Ka kohë që përfaqësohemi në të gjitha komitetet e UEFA-s. Garat gjithmonë janë të vështira, duke qenë se vjen nga një vend modest, nga një federatë modeste, të bindësh 36 anëtar , nuk është e lehtë”-ka thënë Duka Më tej ai ka folur dhe për përfitimet e Shqipërisë, duke u shprehur se zgjedhja e tij në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s, nuk do të thotë se do ketë shumë përfitime financiare në Shqipëri.'Nuk është se funksionon kështu. Kush shkon në qeveri nuk merr më shumë nga pjesa e tokës për vendin e vetë. Të gjithë bashkë punojmë për mbarëvajtjen e futbollit”-tha Duka Ai u shpreh më tej, se me ndryshimet e infrastrukturës, Shqipëria meriton organizimin e aktiviteteve ndërkombëtare."Ne meritojmë, që me përmirësimin e infrastrukturës, të organizojmë aktivitete ndërkombëtare. Pse jo edhe një finale të Superkupës së Europës apo Nations Legue"-tha Duka Stadiumi "Arena Kombëtare" do të inaugurohet më 11 qershor, ditën që Shqipëria do të presë në shtëpi Moldavinë, ndeshje e vlefshme për kualifikueset e Euro 2020.