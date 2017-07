Dukej e pabesueshme në fillim por Milan është drejt super blerjes nga rivalët

Shtuar më 13/07/2017, ora 14:16

Milanit po pushton merkaton italine këtë verë. Italinët me mbylljen e 7 transferimeve dhe me Biglian dhe Aubemayan në mbyllje janë drejt arritjes së 9 transferimeve. Së bashku me vëllain e Donnarummas që është i dhjeti, Milan mendon ta plotësojë një formacion merkatoje me super blerjen, ndoshta të dekadës së fundit.Bëhet fjalë për Leonardo Bonnuci Milan është shumë pranë arritjes së marrveshjes me Juventusin pasi sipas Sky Sport, kuqezinjtë përmirësuan dhe termat financjar për italianin. Juventus dëshiron së pari De Schiglion dhe disa miliona të tjerë, përcjell Albeu.com.Lojtari mund të nënshkruajë për Milanin pasi ai ka dhënë pëlqimin e tij për një lëvizje të tillë. Bonnuci është lojtari kyc i sukseseve të fundit npër Juventusin . Pdyshim mbrojtësi më i mirë i Juventusit dhe jo vetëm këtë herë mund të përgatisë një nga "tradhëtitë" më të mëdha të viteve të fundit, gjithmon nëse Juventus pranon të heqë dorë prej tij.Bonnu do të cilësohej si "blerja e dekadës' pasi përforminmi i ekipit me lojtarin kyç të sukseseve të rivalit, do të ishte me të vërtetë një nënshkrim i suksesshëm nga Milan . /albeu.com/