"Dukën e FSHF-së do vazhdoj ta shaj nga minuta e parë deri në shtesë"

Shtuar më 26/12/2016, ora 14:56

Pas deklaratave të presidentit të FSHF-së Armando Duka se Braçe është një tifoz i bezdisur, i padisiplinuar dhe i paedukuar që shan nga minuta e parë deri në të fundit, ka reaguar deputeti i Partisë Socialiste, i njohur si tifoz i zjarrtë i Partizanit, Erjon Braçe. Deputeti është shprehur se do të vijojë ta bëjë diçka të tillë deri në minutën e fundit shtesë.“Ka te drejte;Une e shaj Ate nga minuta e pare ne te fundit, perfshire dhe shtesat!!Rasti i fundit kur e bera kete, ishte tamam dita kur e pashe me ortakun e tij te biznesit, tregtise, politikes gjithashtu.Ate bjondin qe eshte faqe me faqe ne raportin e UEFA­s per fiksimin e rezultateve sportive ne Champions dhe Europa League, ne rreshtin “e rendesishem” te stadiumit te Elbasanit.Vetem me Ate, ata te dy, ne nje ndeshje te gjykuar keq me dashje, ne nje situate te veshtire ­kur nje tribune e tere po merrej me Ate dhe Ate, me te dy bashke dhe, kur si rrugace te vertete ju kthenin sharjet njerezve te revoltuar me ta ne ate tribune!!Po mor po, do vijoj ta shaj nga minuta e pare ne te fundit, sepse ky Aga, po vret endrrat e cdo femije qe do te luaje futboll, do te rritet si futbollist, do te ndertoje nje kariere me futbollin­nga ekipi i moshes ne kombetaren e Shqiperise, ndershmerisht, me pasion, dashuri dhe kembet e tija, permes konkurrences dhe gares qe e ben fitues, humbes apo e ndan si te barabarte, ne mijera ndeshje­duhen kaq, por prej gjithe sa me siper;Kurre prej dashjes se nje njeriu te vetem, Aga qofte ai.Cdo te padituri si ai, me duhet ti them se;Kudo rreth e qark nesh, nga Evropa ne Kine e Amerike, posacerisht ne Ameriken e Jugut, Afrike gjithashtu, ata qe menaxhojne sportin, po kthejne endrrat ne ekonomi­tamam per te rifinancuar endrra edhe me te medha!!E di cfare?Multikulturalizmin (ndjese per fjalen por s’ka nje me te thjeshte).E di qe e ke te veshtire prej padijes tende, por s’ke c’ben, as Tanet e tu nuk te ndihmojne ne kete rast.Nje shoqeri qe pranon dhe kulturen e te ndryshmit, e integron dhe bashkon kontributet e gjithkujt, duke nisur nga futbolli per nje vendshtet te tere.Shih Gjermanine, Zvicren, Belgjiken, Italine, Austrine, Francen dhe meso Ndjese, e di qe dhe kete “urdhrin­“ meso ”, ti e merr per fyerje, por nuk ke cfare ben. E ke gjithnje prej asaj qe je, jo prej meje!Se fundi, ty te vjen turp?Ha ha ha ha ha ha ha ha!Shiko Aga;Njeriu qe ne diten me te mire te tij­ate diten kur kthehet me nje fitore te madhe, kualifikimin per ne Evropian, refuzohet masivisht nga mbeshtetesit e ekipit “te tij”, mu ne zemer te Tiranes dhe, ja kthen me nje sharje familjare ne mikrofonin qe e retushojne Tanet e tij, nuk besoj se ndjen turp, po fare fare!Ndaj genjen edhe ketu!Ose nuk di kuptimin e fjaleve qe perdor.Ne gjuhen tende, jane ngjarje qe parashikohen lehtesisht me njesh (1) dhe, kane koeficent te ulet!!”