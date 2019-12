Durmishi "braktis" Italinë, nis stërvitjen me klubin e ri

Shtuar më 06/12/2019, ora 15:14

Futbollisti shqiptar, Riza Durmishi është huazuar te ekipi francez , Nice.25 vjeçari ka nisur stërvitjen me klubin francez , pasi do të mundohet të gjejë vend në vend në formacionin bazë.Marrëveshja me Lazion do të jetë huazim me të drejtë blerjeje, ndërsa kjo do të hyjë në fuqi më 1 janar. Durmishi ka luajtur në Itali dhe në sezonin e fundit arriti t’i zhvillojë vetëm 19 ndeshje.