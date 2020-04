Dy ish lojtarë të La Liga shpallen fajtorë për trukime ndeshjesh, 9 të dënuar në total

Në mesin e nëntë të shpallurve si fajtorë për kurdisje të ndeshjeve janë edhe dy ish lojtarë të La Liga.Ish lojtarët e Real Betis , Antonio Amaya dhe Xabier Torres janë shpallur fajtorë për kurdisje të ndeshjeve, transmeton lajmi.net.Përveç dyshes, fajtorë janë shpallur edhe një numër i ish zyrtarëve të skuadrës tjetër spanjolle, Osasuna. Amaya dhe Torres janë lojtarët e përfshirë në rastin që flet për dy ndeshje të Betis , në ndeshjet e fundit të sezonit 2013/14.Dënimi më i rëndë ishte për ish zyrtarin e Osasuna, Angel Maria Vizcay, i cili u dënua me tetë vite e tetë muaj burg.Kujtojmë se të gjithë të dënuarit do të vuajnë dënimin me heqje lirie.