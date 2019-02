Dy vende nga Europa duan organizimin e Kupës së Botës 2030

Shtuar më 08/02/2019, ora 16:15

Kampionati Botëror mund të rikthehet në Europë.Pas katarit që do organizojë Kupën e Botës në vitin 2026, i cili do zhvillohet për herë të parë në dimër, tashmë këtë event madhështor e duan Anglia dhe Irlanda , shkruan Albeu.com.Kjo dëshirë e këtyre vendeve, pritet që së shpejti të konkretizohet me një kandidaturë konkrete duke qenë se 5 federatat janë dakord për këtë.Tashme Anglia , Skocia, Uellsi, Irlanda e Veriut dhe Republika e Irlandës kanë dhënë miratimin e tyre.Britanikët pas daljes nga Bashkimi Europian duan me çdo kusht do të kërkohet ky organizim. /albeu.com/