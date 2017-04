Dybala kthen buzëqeshjen te Juvja: Jam 100 % gati për nesër

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 18/04/2017, ora 16:36

Paolo Dybala ka zgjidhur vetë të gjitha dilemat nëse do të jetë apo jo në fushë nesër në mbrëmje. Sulmuesi i Juventusit në një intervistë për "Tyc Sport" ka zbuluar se është 100 për qind gati për të luajtur në një nga ndeshjet më të rëndësishme të karrierë së tij.Pas spektaklit që dhuroi Dybala në “Juventus Stadium” ai do të kërkojë të jetë sërish protagonist edhe në "Camp Nou". Sulmuesi pësoi një dëmtim në takimin kundër Pescares, moment ky që përcolli panik në i kampin bardhezi, por tashmë rreziku ka kaluar dhe argjentinasi është në formën e tij më të mirë fizike.“Dëmtimin që pësova e kam lënë pas për fat të mirë dhe në takimin kundër Barcelonës do të jem i gatshëm. Për sa i përket rinovimit, unë pata një bisedë me drejtorin sportiv, Beppe Marotta dhe i thashë që do të zgjedhë Juventusin pasi këtu ndihem shumë mirë dhe dua të vazhdojë të korrë shumë suksese me këtë fanellë”, u shpreh Dybala Argjentinasi është stërvitur sot me grupin, teksa u vu re një humor mjaft i mirë bashkë me Higuain dhe shokët e tjerë të skuadrës. /albeu.com/