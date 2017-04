Dybala rinovon me Juven, Edi Rama e feston në këtë mënyrë (FOTO)

Shtuar më 13/04/2017, ora 16:41

Paulo Dybala sot ka rinovuar kontraën me Juventusin deri në vitin 2022, duke i dhënë fund zërave për një largim të mundshëm te skuadra të mëdha si Reali apo Barcelona.Për ta festuar këtë zhvillim të ri te bardhezinjtë ka menduar edhe kryeministri Edi Rama , i cili njihet si një tifoz i "çmendur" i bardhezinjve.Ai së fundmi imituar festimin e argjentinasit me "Dybalamask". Ky festim është përhapur shumë në rrjetet sociale, ndërkohë që Rama vijon të surprizojë me dashurinë e madhe që ka për bardhezinjtë./albeu.com/