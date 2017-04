Dybala sfidon Messin: I dashur Leo këtë herë fitoj unë!

Shtuar më 10/04/2017, ora 12:19

Juventus po vijon përgatitjet për sfidën ndaj Barcelonës, në ndeshjen më të rëndësishme të sezonit. Objektivi për të kaluar në gjysmëfinale do të jetë i vështirë për t'u arritur, por jo i pamundur për yjet që ka në skuadër "Zonja e Vjetër".Në fushë do të kemi dhe një përballje mes Messit dhe Dybala-s. Ky i fundit ka dhënë një intervistë për torinezen "Tuttosport" ku i shpall dhe duelin."Leo është një lojtar që e admiroj shumë, por unë luaj për Juventusin dhe dua të fiton. Në fushë jemi të njëjtë dhe do të bëjë gjithçka për ta mundur. Mendoj se shkojmë në këtë ndeshje në mënyrën më të mirë, jam shumë mirë dhe kam kaluar dëmtimin e lehtë. Nuk kam folur me të në kombëtare, por i kam thënë se nëse nuk do të vinte nesër nuk do të nervozohesha. Barcelona nuk është vetëm ai, pasi dhe Neymar po kalon një formë mjaftë të mirë.Unë pasuesi i Messit ? Ai nuk është një tip që flet shumë, por njerëzit duhet të kuptojnë se unë jam Paulo Dybala dhe dua të vazhdoj të jem kështu. I kuptoj njerëzit që mundohen të krahasojnë, por unë nuk dua të jemi Messi i ri, ose Messi i së ardhmes. Ai është unik, sikur Maradona. Ai ka fituar Champions Leaguen disa herë, ndërsa unë po ëndërroj për të parën", ka thënë Dtybala./albeu.com/