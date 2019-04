Dybala zbulon dy talentet më premtues të Italisë

Shtuar më 25/04/2019, ora 15:58

Paulo Dybala i ka thurur elozhe dy lojtarëve të Serisë A që prej kohësh janë në radarin e merkatos së Juventusit.Në intervistën e gjatë të dhënë për "Style", argjentinasi ka folur edhe për diferencat mes futbollit argjentinas dhe atij italian."Të kalosh kundërshtarin është gjëja më e bukur për një futbollist pas golit dhe në Amerikën e Jugut provojnë ta bëjnë më shpesh, duke parë se atje lojtarët rriten duke luajtur në rrugë"."Në Itali gjërat janë shumë ndryshe dhe, me përjashtim të Zaniolo-s dhe Chiesa-s, nuk ekzistojnë lojtarë me këto karakteristika", ka thënë ylli i Juventus-it."Nuk ka qenë e lehtë për mua të vija këtu", ka vazhduar "La Joya"."Jam rritur shumë në periudhën e fundit, nuk e konsideroj më veten një djalosh, sepse kam bërë disa eksperienca që më kanë ndihmuar t'i shoh gjërat me një sy tjetër, brenda dhe jashtë fushës".