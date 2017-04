Dzeko dhe Salah, dyshja më e frikshme në Seria A

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 10/04/2017, ora 14:24

Nëse Roma është ende në garë për tiutllin kampion në Seria A , kjo është ndoshta për meritë të madhe të dyshes Salah-Dzeko.Bopshnjaku me 34 gola të shënuar këtë sezon, është vetëm dy gola larg rekordit të tij personal, egjipitiani po përjeton vitin e tij më të mirë të karrierës.Me golin ndaj Bolonjës që erdhi pikërisht me një asist nga Boshnjaku, Salah ka arritur kuotën e 15 golave dhe jo vetëm, pasi ka dhënë edhe 11 asiste.Roma është skuadra më e mirë e fazës së dytë në Serinë A, ku ka grumbulluar 30 pikë, një më tepër se Juventusi dhe madje ka edhe sulmin më të mirë për sa i përket dysheve titullare.Dzeko dhe Salah formojnë një cift me rendimet jashtëzakonisht të mirë, të dy së bashku kanë shënuar 49 gola duke dhënë 21 asiste.Në kampionat askush nuk është si ata, pasi kanë shënuar në total 35 gola , ndërkohë që Dybala dhe Higuain, dyshja e Juventusit kanë shënuar 29 gola , Mertens dhe Insigne te Napoli kanë shënuar 32 gola