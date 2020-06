E BUJSHME/ Barcelona ka gati ofertën për Guardiolan

Shtuar më 28/06/2020, ora 11:10

Skuadra e Barcelonës po kalon në një krizë rezultatesh nën Quique Setien, duke bërë që pakënaqësitë të jenë të mëdha.Stoli është në krizë, por Barcelona duket se po e mendon këtë gjë. Është emri i Pep Guardiola ai që ka filluar të përmendet.Sipas raportimeve të gjigantit mediatik britanik, ‘Express’, Barca ka gati ofertën për Guardiola Katalanët janë në pritje të vendimit të CAS për dënimin e Man City, dhe nëse ‘Citizens’ humbin apelin, Barca do të nis ofertën Dy vite jashtë Ligës së Kampionëve mund të bëjnë që Pep të heq dorë nga ish kampionët e Premierligës.Mbetet të shihet se si do të ecin punët dhe nëse do të ketë mundësi që Pep Guardiola të kthehet te Barcelona