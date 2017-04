E bujshme, Costa refuzon Juventusin

Shtuar më 20/04/2017, ora 22:42

“The Sun”, raporton se sulmuesi i Chelseat, Diego Costa , ka refuzuar që t’i bashkohet Juventusit gjatë verës Raportohet se Costa nuk dëshiron të jetë sulmues i dytë në Torino, pas Gonzalo Higuain, teksa nuk e ka vendin të sigurt as në “Stamford Bridge”, pasi raportohet se sulmuesi i Real Madridit, Alvaro Morata, do të bashkohet gjatë verës me Conte.Gjithashtu edhe Romelu Lukaku është afër transferimit te “Blutë e Londrës”, për këtë arsye Costa duhet të gjejë sa më parë skuadër. /albeu.com/