E BUJSHME/ Dueli Angli-Islandë luhet në Shqipëri?

Shtuar më 09/11/2020, ora 19:27

Një hipotezë interesante është publikuar pak minuta më parë, nga media prestigjioze britanike “BBC”.Bëhet fjalë për përballja e Ligës së Kombeve, mes Anglisë dhe Islandës, e cila mund të zhvillohet në Shqipëri E gjitha kjo për shkak se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, ka marrë së fundmi një vendim për të ndaluar fluturimet nga Danimarka drejt Anglisë, për shkak të shqetësimeve që janë duke qarkulluar së fundmi rreth një lloji të ri të koronavirusit, që pretendohet se është përhapur së fundmi Ky vendim ka shkaktuar një situatë kaotike, pasi Islanda, kundërshtarja e Anglisë më 18 nëntor, 3 ditë më herët do të ndeshet me Danimarkën në Kopenhagen dhe është e detyruar të flurojë, direkt pas kësaj sfide drejt Anglisë.Së fundmi është hedhur hipoteza se në rast se nuk gjendet gjuha e përbashkët me autoritetet qeveritare, që kjo ndeshje të zhvillohet në fushë neutrale, ku Shqipëria ka dalë si kandidatja kryesore për të pritur përballjen mes Anglisë dhe Islandës, të mërkurën e 18 nëntorit. Kjo çështje është duke u shqyrtuar edhe nga UEFA, teksa vendimi përfundimtar pritet të merret ditët e ardhshme.