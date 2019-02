E bujshme / Florent Hadërgjonaj lë Zvicren për Kosovën

Shtuar më 14/02/2019, ora 18:00

Në Kosovë e bëjnë fakt të kryer, pasi futbollisti Florent Hadërgjonaj ka vendosur që të përfaqësojë dardanët, duke hequr dorë përfundimisht nga kombëtarja e Zvicrës Sipas “Indeksonline”, mbrojtësi do t’i bashkohet Kosovës në muajin qershor dhe do të jetë i gatshëm për sfidat ndaj Malit të Zi dhe Bullgarisë.24-vjeçari është pjesë e Hadërsfilldit në Premier Ligën angleze, ku numëron plot 21 paraqitje. Në të kaluarën Hadërgjonaj ka qenë pjesë e Jang Bojsit dhe Ingloshtadit.Ndërkohë mbrojtësi është aktivizuar 10 takime me kombëtaret e moshave të Zvicrës dhe 1 takim me Kombëtaren A. /albeu.com/