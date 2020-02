E BUJSHME/ Interi padit klubin e Beckham, zbulohet arsyea

Shtuar më 11/02/2020, ora 21:19

David Beckham po përplaset me Interin për shkak të emrit. Klubi nga Milano ka paditur amerikan ët për shkak të ngjashmërisë së emrit.Por klubi amerikan ka argumentuar se ekzistojnë edhe klube të tjera me fjalën “ Inter ” si Internacional nga Brazili, Inter Turku nga Finlanda, Inter Zapresic apo Inter Leipzig.Liga amerikane pritet që të kërkojë që beteja ligjore të vazhdojë gjatë këtij viti. Klubi i Bechkamit do të debutojë në kategorinë e parë të futbollit amerikan më 1 mars ndaj Los Angeles FC.