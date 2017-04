E bujshme/ Luciano Moggi firmos për Partizanin, ja roli që do të mbulojë

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 27/04/2017, ora 13:21

Nja lajm befasues vjen nga klubi Partizanit . Ish drejtori sportiv i bardhezinjve, Luciano Moggi mund të jetë i dënuar në Itali pas “Calciopoli” -t, por kjo nuk e pengon për të gjetur një vend pune në Shqipëri.Ai është takuar sot me presidentin e Partizanit , Gaz Demi, me të cilin ka arritur edhe një marrëveshje bashkëpunimi. Moggi do të jetë këshilltar i presidentit të të kuqve, ndërkohë që ai do të jetë i pranishëm me këtë rol të ri që në derbin e nesërm ndaj Tiranës. Klubi njofton arritjen e marrëveshjes së bashkëpunimit me Luciano Moggi -n , ish drejtues i klubeve më prestigjoze në arenën ndërkombëtare.Konsulenca e Z. Moggi te Partizani do të jetë prezente për 3 vitet e ardhshme dhe do të konsistoj në një bashkëpunim në të gjitha fushat, specifikisht të atyre teknike,organizative dhe marketing.Nëpërmjet kësaj marrëveshje, falë eksperiencës dhe aftësive që Moggi zotëron, do ti mundësojë klubit ngritjen në nivele të larta suksesi jo vetëm në Shqipëri por edhe në arenën ndërkombëtare", shkruan Partizani në njoftimin për mediat.Kjo është dhe goditja e madhe e Partizanit për këtë sezon, të cilin synon ta mbyllë me titullin kampion. /albeu.com/