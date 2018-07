E bujshme / Malcom tek Barcelona

Shtuar më 24/07/2018, ora 17:25

Roma dhe Bordeaux bënë njoftimet se talenti brazilian, Malcom do të ishte një lojtari i klubit italian.Ai ishte bërë gati dje në darkë që të nisej drejt italisë por ka qenë një telefonatë e klubit francez ajo që e bëri atë ta anulonte fluturimin. “Kthehu pas, Barcelona të do me çdo kusht”.- i është thënë lojtarit.Ndërkohë që tani flitet se marrëveshja është arritur me Barcelonën për shumën e 41 milionë euro dhe lojtari nesër do të kryejë vizitat mjekësore . /albeu.com/