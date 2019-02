E bujshme, Rakitic i thotë po Interit

Shtuar më 17/02/2019, ora 13:15

Inter tashmë ka marrë një "po" nga Ivan Rakitiç për të kaluar në San Siro në sezonin e ardhshëm , shkruan Albeu.com.Mesfushori kroat do të transferohet me dëshirë në Serie A, e shtyrë edhe nga gruaja e tij, e etur për të përjetuar një aventurë të re në Milano.Ndërkohë është vetë Rakitic që ka kërkuar largimin nga Barcelona teksa në sezonin e ardhshëm mesfusha do të ishte e mbipopulluar pasi do në Camp Nou do të zbarkojnë Frankie de Jong dhe Adrien Rabiot ky i fundit është shumë pranë.Kjo ka detyruar kroatin të këkrojë largimin . Ndërkohë Interi mund ta blejë Rakitic për 50 Milion euro. /albeu.com/