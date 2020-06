E BUJSHME/ Sane është i Bayern, ja detajet e kontratës

Shtuar më 30/06/2020, ora 20:01

Leroy Sane do të jetë afrimi i radhës së Bayern Munchen, teksa thuhet se marrëveshja është mbyllur mes palëve.Kjo është njoftuar nga “Bild”, që shkruan se marrëveshja është arritur për 47.5 milionë euro , një shumë e vogël kjo, teksa para një viti vlerësohej të paktën 80 milionë euro Gjithashtu raporti i sipërpërmendur shkruan se sulmuesi gjerman do të firmosë një kontratë 5-vjeçare me klubin bavarez.Menjëherë pas përfundimit të kampionatit aktual Sane do të bashkohet me Bayernin dhe do të vihet nën urdhrat e trajnerit Flick.