E bujshme, trajneri i njohur shqiptar sot merr drejtimin e Olimpiakosit (FOTO)

Shtuar më 05/06/2017, ora 10:04

Një lajm i bujshëm vjen nga Greqia. Ish-futbollisti i kombëtares Besnik Hasi është shumë pranë firmës me Olimpiakosin. Pas përvojës me Anderlehtin dhe Legian e Varshavës, Hasi është gati për t’u bërë trajner i bardhekuqëve që u shpallën edhe këtë vit kampionët e Greqisë.Besnik Hasi para pak ditësh u përfol edhe si trajneri i mundshëm për pankinën e Shqipërisë, por tani me këtë lëvizje çdo gjë ka marrë fund.Zyrtarizimi i Hasit në pankinën e kampionëve të Greqisë pritet të bëhet ditën e sotme duke hapur kështu një kapitull të ri në karrierën si trajner i një ekip që merr pjesë në Ligën e Kampionëve.