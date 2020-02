E BUJSHME/ UEFA dënon Manchester City, 2 vite jashtë Champions

Shtuar më 14/02/2020, ora 19:50

Kishte disa javë që ky lajm paralajmërohej por sot duket i pashmangshëm.UEFA ka tronditur klubin e futbollit Manchester City duke e dënuar me dy vite përjashtim nga Champions League, kompeticioni më i rëndësishëm europian i futbollit."Qytetarët" janë dënuar edhe me një gjobë prej 30 milionë eurosh nga shtëpia e futbollit europian Arsyet ende nuk janë të raportuara me saktësi, por bëhet fjalë për shkelje të klubit anglez në tregun e transferimeve në vite të ndryshme dhe gjithashtu për “Fair Play” financiar.