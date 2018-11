Arrestohet Alban Hoxha!

Shtuar më 25/11/2018, ora 18:15

Një lajm tronditës vjen në kampin e Partizanit, pak ditë para derbit të javës së 15-të në Kategorinë Superiore, që “demat” luajnë ndaj Tiranës Është portieri i ekipit, Alban Hoxha, që është arrestuar ditë n e sotme nga policia , për drejtim mjeti nën konsumin e alkoolit, dhe mësohet se ai gjendet në një nga komisariatet e kryeqytetit.Vetë 31-vjeçari, mungoi javën e fundit ndaj Flamurtarit, por rikuperimi dukej se po shkonte mirë, dhe do të ishte gati për takimin e ditë s së premte ndaj Tiranës Tashmë mbetet për t’u parë si do të shkojë kjo çështje në lidhje me gardianin e “demave”, që vetëm 2 ditë më parë festoi ditë lindjen, nëse do të jetë i gatshëm për Gegën në derbi.