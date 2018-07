CAS merr vendimin për Milanin

Shtuar më 20/07/2018, ora 12:25

"Sky Sport" ka konfirmuar një lajm të madh për sa i përket Milanit Sipas tyre klubi i Milanit është falur dhe i është dhënë leja pë të marrë pjesë në Europë sezonin që vjen.Mësohet se apeli i CAS ka pranuar mbrojtjen e Milanit dhe në këtë mënyrë ata do jenë në Europa League.Gjithashtu është e konfirmuar tashmë se Atalanta do të marrë pjesë në raundet paraeleminatore dhe Fiorentina do të mbetet jashtë. /albeu.com/