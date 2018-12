E FUNDIT/ Vritet me armë futbollisti shqiptar në Greqi

Shtuar më 05/12/2018, ora 08:09

Një 18-vjeçar shqiptar është vrarë me armë zjarri në Greqi . Ngjarja ndodhi gjatë natës në Kavalla.Sipas mediave greke, i riu mbante në dorë një kartëmonedhë 50 euro.18 vjeçari shqiptar është qëlluar me dy plumba bën me dije policia helene.I riu ishte lojtar i një ekipi futbolli grek. Ndërkohë policia ka njoftuar se ka shoqëruar një person të dyshuar për vrasjen në fjalë. /albeu.com/