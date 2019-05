E kërkonin shumë klube tani rri stok te Barcelona

🔥 TSUNAMI UMTITI 🎙️ Javi Miguel: 🔊 "El Barça vol que Umtiti surti però el jugador dirà que no vol marxar. Si hi ha un equip interessat, hi haurà un problema en la revisió mèdica" 🔊 "No ha fet net de la seva lesió. Després de cada partit que juga, l'infiltren" #ClubMitjanit pic.twitter.com/IZ1Gd8TEr4

Shtuar më 22/05/2019, ora 21:33

Samuel Umtiti është një ndër mbrojtësit më të vlerësuar, me francezin që verën e vitit të kaluar u shpall edhe kampion bote me Francën e tij. Gjithsesi, Barcelona qendrën e mbrojtjes e ka blinduar, pasi dyshja Pique-Lenglet duket se kanë një kimi perfekte.Në një situatë të tillë, blaugranat e shohin të domosdoshme shitjen e Umtiti , i cili duket se nuk është aspak dakord me diçka të tillë. Siç raportohet nga mediat pranë klubit, Barça i ka bërë me dije mbrojtësit se do të shqyrtojë ofertat e tij, ndërsa ky i fundit nuk e ka pranuar diçka të tillë. /albeu.com/