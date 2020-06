E kërkonte Interi, PSG "blindon" mbrojtësin anësor

Shtuar më 30/06/2020, ora 08:49

Layvin Kurzawa u mendua i larguar nga skuadra e PSG.Mbrojtësi ishte në fund të kontratës së tij dhe nuk kishte marrëdhënie të mira me drejtuesit e klubit. Ai kishte disa krisje me krerët e francezëve.Drejtori Leonardo duket se ka sheshuar gjithçka , pasi futbollisti kombëtares franceze ka firmosur për 4 vitet e ardhshme. Ai rinovoi kontratën dhe do të jetë me kampionët e Francës deri në vitin 2024.