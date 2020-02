E konfirmon Messi: Neymar dëshiron të kthehet te Barcelona

Shtuar më 20/02/2020, ora 11:27

Kapiteni i Barcelonws, Lionel Messi ka konfirmuar se Neymar dwshiron tw kthehet te katalanasit dhe se braziliani ka ndier gjithmonw keqardhje qw u largua. Neymar e braktisi Barçën për Paris Saint-Germanin për një shumë rekorde botërore, 222 milionë euro, në verën e vitit 2017, por për yllin brazilian vazhdon të përflitet se do të kthehet në Camp Nou.Sulmuesi i PSG-së u përpoq ta gatisë kthimin në Barçë në fillim të sezonit, por transferimi i tij nuk u arrit, përkundër përpjekjeve të mëdha të klubit. Messi , i cili nuk e fsheh aspak dëshirën për t’u ribashkuar me Neymarin, ka thënë për Mundo Deportivo: "E them shpesh herë, në nivel sporti, Ney është njëri prej më të mirëve në botë dhe do të më pëlqente kthimi i tij në klub"."Ai vërtet mezi pret të kthehet , sepse gjithmonë ka ndier keqardhje që është larguar. Ai bëri shumë për t’u kthyer dhe ky do të ishte hapi i parë për ta arritur këtë", shtoi Messi