E konfirmon vetë Kosicielny: Operacioni shkoi me sukses

Shtuar më 08/05/2018, ora 21:42

Mbrojtësi i Kombëtares franceze, Lauren Kosicielny ka treguar se i është nënshtruar një operimi në thembrën e Akilit, i cili do ta lë atë jashtë Botërorit dhe pjesës së parë të sezonit. Kosicielny konsideron se operacioni i tij në thembër të Akilit ka qenë i suksesshëm, derisa mbrojtësi do të kthehet në fushë pas gjashtë muajve për të luftuar për t’u kthyer në fizikun e duhur.“Dëshiroi që ti falënderojë të gjithë ata që dërguan mesazhe për shërimin tim. Operacioni ka shkuar mirë, është një hap i ri që fillon për mua. Kjo me bën të përkushtuar që të luftojë jo vetëm për veten por po ashtu për familjen time, shokët e mijë dhe të gjithë njerëzit të cilët më mbështetin...Shihemi lolo”, ka shkruar ai në Instagram. /albeu.com/