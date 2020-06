E kryer, Hakimi është lojtar i Interit

Shtuar më 27/06/2020, ora 21:16

Ylli i Real Madrid , i cili luajti si i huazuar te Dortmund, Achraf Hakimi , do të transferohet tek Inter Fabrizio Romano, me burime të Di Marzio, bën të ditur se Inter ka arritur marrëveshje me Real Madrid , për t’i dhënë 40 milionë euro, plus pesë milionë bonuse, për transferimin e Hakimi Klauzola për të drejtën e blerjes mbrapsht nuk është përmendur asnjëherë.Ai do t’i bashkohet Interit gjatë javës tjetër, me testet mjekësore që do të bëhen atë javë, për zyrtarizimin. /