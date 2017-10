E pabesueshme / Lojtari nuk shënon gol me portë bosh (VIDEO)

Shtuar më 07/10/2017, ora 21:33

Suedia arriti të fitonte ndaj Luksemburgut me shifrat 8-0, por në këtë ndeshje pati diçka të veçantë kur një lojtar i vendasve nuk arriti të shënonte gol me portë të boshatisur.Pas një goditje dënimi, Emil Forsberg jep një passim perfekt me kokë shokut të tij të skuadrës Lustig , ku ky i fundit nuk e dërgon atë top në rrjetë ku portë n e kishte vetëm për vete dhe në fund nuk i ka befasuar syve kur topi përfundoi.Shikoni videon. /albeu.com/