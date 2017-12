E PABESUESHME / Shikoni se çfarë i bëjnë tifozët Donnarummas (VIDEO)

Shtuar më 13/12/2017, ora 23:40

Me Milanin nuk mund të tallesh. Tifozët kuqezinj kanë marrë në dorë sitatën e portierit , Gianluigi Donnarumma Gardiani 19 vjeçar është rikthyer përsëri në qendër të vëmendjes.Pas telenovelës së gjatë, në merkaton e verës, që më në fund përfundoi me rinovimin e kontratës, tashmë ka dalë në skenë problemi tjetër Agjenti i portierit , Mino Raiola, ka deklaruar se lojtari i tij duhet të prishë kontratën me Milanin , pasi ndihet i dhunuar psikologjikisht.Por, tifozët e Milanit nuk mund t’ia falin një tjetër tradhëti portierit të ri.Në një parrullë gjigande të shfaqur para ndeshjes së Kupës me Veronan, në tribunën e Curva Sud, banderola shkruante:“Dhunim psikologjik me 6 milionë euro në vit dhe blerja e vëllait tënd parazit? Tani zhduku copë m… se durimi mbaroi!”Kaq ka mjaftuar që Donnarumma të shpërthente në lot në dhomat e zhveshjes dhe u desh ndërhyrja e kapitenit, Bonucci për ta qetësuar. /albeu.com/