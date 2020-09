E pickoi bleta, Ronaldo mungon ndaj Kroacisë

Shtuar më 05/09/2020, ora 14:31

Ronado nuk do të jetë i gatshëm të paraqitet për Portugalin sonte ndaj Kroacisë për shkak të një lëndimi që e ka pësuar.Raportohet se Ronaldo të mungojë sonte në Ligën e Kombeve, kjo pasi ai u pickua nga një bletë në këmbën e tij të djathtë."Unë dyshoj shumë se ai do të jetë 100 përqind në rregull për ndeshjen ndaj Kroacisë," tha trajneri i Portugalisë Fernando Santos në konferencën e tij për shtyp."Ai kishte qenë duke u stërvitur mirë, pastaj papritmas të Mërkurën një nga gishtat e tij ishte skuqur, sikur të ishte goditur nga një bletë. Tani duhet të presim. Me një infeksion, ju nuk e dini se sa kohë do të zgjasë shërimi", tha ai.