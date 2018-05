Edhe Chelsea vihet në gjurmët e Asamoas

Shtuar më 05/05/2018, ora 09:38

Inter besohet se është shumë pranë sigurimit të nënshkrimit të Asamoah duke mos lënë pas edhe interesimin për Stefan De Vrijn të Lazios.Por, gazeta italiane Tuttosport thotë se Chelsea ka dalë si pretendentë seriozë për nënshkrimin e reprezentuesit ganez. Futbollisti pritet të jetë zëvendësues i mesfushorit Cesc Fabregas, i cili do të largohet gjatë verës pas paraqitjeve të dobëta në Stamford Bridge.Në rast se spanjolli nuk largohet atëherë, londinezët me shumë mundësi do të tërhiqen nga gara për Asamoah . /albeu.com/