Edhe sa kohë do të mbetet Douglas Costa jashtë fushës

Shtuar më 10/02/2020, ora 18:11

Sulmuesi i Juventusit, Douglas Costa do të mbetet jasht fushës për pjesën e tjetër të mbetur të muajit shkurt , pas një lëndimi që pësoi në ndeshjen kundër Hellas Verona.Sulmuesi 29 vjeçar do ka kontratë me Juventusin deri në vitin 2022, kurse pasi iu nënshtrua testeve mjekësore u konfirmua lëndimi i tij.Rikuperimi i tij pritet të zgjasë 15-20 ditë. Ai shpreson se do të kthehet në kohë për ndeshjen kundër Lyonit e cila do të zhvillohet më 26 shkurt