Egbo: Nëse Cobbinah ikën, humbje e madhe, fokusi te Kupa

Shtuar më 11/11/2020, ora 15:23

Winful Cobbinah është çështja e momentit tek Tirana. Një nga protagonistët e titullit numër 25 është dënuar me 100 ditë punë në komunitet për falsifikimin e lejes së qëndrimit, megjithatë në aspektin sportiv ujërat në kampin bardheblu i turbullon lajmi se ganezi mund të largohet shumë shpejt.Trajneri i kampionëve të Shqipërisë, Emmanuel Egbo , në prononcimin përpara ndeshjes së Kupës me Korabin, nuk u ndal tek dënimi dhe i përgënjeshtroi spekulimet për një largim të mundshëm, edhe se pse pranoi se, nëse 29-vjeçari nuk qëndron, do të jetë humbje e madhe jo vetëm për Tiranën por për të gjithë futbollin shqiptar"Nuk e di. Duhet të pyesni drejtuesit e klubit, jam trajner brenda fushe, jashtë saj nuk e di se çfarë ndodh. Ju e dini që lajmin e largimit të tij e kanë nxjerrë në Ganë. Nëse largohet, nuk kemi çfarë të bëjmë, kemi lojtarë të tjerë. Shpresojmë që të ketë mundësi të marrim një tjetër. Ai është nga të mirët e kampionatit. Do jetë për mungesë për kampionatin, jo vetëm për Tiranën."Sfida me Korabin e ligës inferiore në këtë raund të Kupës së Shqipërisë vjen menjëherë pas një disfate në kampionat. Tekniku nigerian ka aq shumë përvojë si futbollist, por edhe si pjesëtar i stafit, sa ta ketë të qartë që nënvlerësimi është vetëvrasës."Kampionati është i gjatë. Kemi parasysh që kemi bërë analiza që si humbëm dhe çfarë nuk bëmë mirë, dhe çfarë do të bëjmë më tej. Mendjen e kemi te Kupa, pastaj te kampionati. Sa më shumë lojtarë të kemi, aq më mirë është. Që të jemi më të freskët duhet të pushojmë disa lojtarë. S’kemi çfarë të bëjmë. Me ata që kemi, me ata do të përballemi nesër."Dy ndeshje në kampionat, një fitore, një humbje. Egbo analizon shkurtimisht startin e kampionatit, duke evidentuar edhe pikat ku skuadra duhet të përmirësohet."Kanë qenë takime të ndryshme. Me Kukësin, qarkulluam topin, administruam ndeshjen. Duhet të shikojmë si na bëjnë presion, si t ë nxjerrim topin. Duhet të mësojmë dhe të punojnë”, përfundoi trajneri i Tiranës Emanuel Egbo ".Në takimin e Kupës kundër Korabit, Tirana do të vijojë të ketë mungesa, përveç Hoxhallarit e Ismailgecit që kanë marrë ftesën e përfaqësueses, dhe Muçi e Musai që janë pjesë e kombëtares U-21, nuk do të jenë as Toshevski e Jurgen Celhaka të dëmtuar.