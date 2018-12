Eksperti i merkatos për Hysaj: Te Napoli nuk janë çmëndur që e vlerësojnë 50 mln euro

Shtuar më 04/12/2018, ora 16:07

E ardhmja e Elseid Hysaj tek Napoli mbetet ende në dyshim. Shkodrani nuk e ka rinovuar kontratën me të kaltrit, teksa shumë klube të mëdha i janë vën pas për, shrkuan Albeu.com.Këtë sezon Hysaj nuk e ka nisur dhe aq mirë sezonin me ardhjen e Anchelotit në krye të Napolit. 24 vjecari shpesh herë e ka parë vetën në stol, ndërsa dje në ndeshjen ndaj Atalantës ai u aktivizua vetëm në 15 minutat e fundit.Por eksperti i merkatos italiane, Alfredo Pedula , beson se futbollisti shqiptar ka shumë cilësi.Në një prononcim për emisionin radiofonik “Si gonfia la rete”, ai ka vlerësuar shkodranin.“Në Itali ka pak mbrojtës krahu si Mario Rui, nëse Napoli e nxjerr në shitje, do të rreshtohej një numër i rëndësishëm ekipesh ndërkombëtare për ta blerë. Kurse te Roma e cilësonin të mbaruar pa e parë të luante asnjëherë. Edhe në Napoli flitet në bazë të koncepteve të cilat nuk janë krijuar duke u bazuar te realiteti.Të gjithë gabojnë ndonjë ndeshje, as Ronaldo nuk është gjithmonë mes më të mirëve. Nuk janë të çmendur te Napoli që e vlerësojnë 50 milionë euro kartonin e Elseid Hysajt”, tha Pedula . /albeu.com/