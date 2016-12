Ekuban mposht Skënderbeun, Partizani festë në Korçë (VIDEO)

Shtuar më 22/12/2016, ora 19:10

Skënderbeu dhe Partizani vijnë si të barabartë në ndeshjen e madhe të javës së 18-të, që ul siparin e gjysmës së parë të Kategorisë Superiore.Me nga 32 pikë në xhep, dy pretendentët për titullin sot do të synojnë vetëm fitoren për t’iu afruar Kukësit. Pas barazimit 2-2 Gjirokastër, distanca mes kampionëve të dimrit dhe ndjekësve tani është katër pikë.Trajneri vendas duket se do ta kërkojë më me ngulm trepikëshin, duke hedhur në fushë një 4-3-3 të pastër përballë një Partizani që do të mbështetet sërish tek ekuilibri dhe loja e grupit, shkruan Panorama.Të kuqtë udhëtojnë drejt skuadrës si mbrojtja më e mirë e kampionatit ( vetëm katër gola të pësuar), por me ngërçin që nuk u ka shënuar asnjëherë rivalëve direkt për titull./Albeu.com/