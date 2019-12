"El Clasico" rrezikohet sërish

Shtuar më 10/12/2019, ora 22:32

“El Clasico ” është kthyer në një telenovelë. E programuar të luhej më 26 tetor, përballja mes Barcelonës dhe Realit të Madridit u shty për shkak të protestave që përfshinë Kataloninë.Mes La Liga dhe Federatës pati replika të shumta mbi datën se kur do të zhvillohej “El Clasico ” dhe në fund u vendos të luhej më 18 dhjetor.Gjithsesi ende nuk është e sigurt që kjo sfidë e shumëpritur në Spanjë dhe në mbarë botën do të zhvillohet në datën e caktuar.Nga Spanja lajmi i fundit është se rrezikohet që “El Clasico ” të zhvillohet të mërkurën e ardhmes.Mossos, forcat e rendit në Katalonjë, mendojnë se është shumë e vështirë që kjo ndeshje të luhet, pasi e shohin të pamundur të sigurojnë rendin.Akoma nuk është përfundimtare diçka e tillë. Mbetet të shihet nëse do të gjendet një zgjidhje, apo Barcelona-Real do të shtyhet sërish.