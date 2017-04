"El Clasico" vendos rekord ende pa filluar

Shtuar më 22/04/2017, ora 09:40

Super "El Clasico " mes Realit dhe Barcelonës, do të jetë eventi më i rëndësishëm dhe më spektakolar i kësaj fundjave. Gazeta "Marca" shkruan se kjo sfidë ka vendosur një rekord sa i përket mbulimit mediatik.650 milionë njerëz në të gjithë botën mendohet se do të jetë të gozhduar të dielën në mbrëmje përpara ekranit për të ndjekur ndeshjen më të bukur në Europë. Ky event do të transmetohet në 185 vende të botës dhe për shkak të orarit do të ketë një shikueshmëri shumë të lart. /albeu.com/