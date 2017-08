Emery: Mbappe është lojtar i Monacos, s'kam pse flas për të

Shtuar më 11/08/2017, ora 16:07

Trajneri i PSG Emery ka folur për transferimin e mundshëm të Mbappes. Tekniku i kryeqyetasve"Për momentin, Mbappe është një lojtar i Monacos ," tha Emery për thashethemet e fundit. "Unë vetëm dua të flas për lojtarët që janë këtu tani."Pas transferimit të Neymarit, ai më në fund spt është i lirë të luajë për klubin e tij të ri të dielën, por Emery do të flas ë me lojtarin para se të marrë ndonjë vendim përzgjedhës: "Nëse transferimi i tij është i plotë atëherë ai është gati të bashkohet me grupin dhe të luajë", përcjell Albeu.com.Neymar nuk ishte i gatshëm të merrte pjesë në fitoren 2-0 të fundjavës së kaluar ndaj Amiens pasi dokumentat e sakta nuk ishin paraqitur ende. /albeu.com/