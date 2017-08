Emre Mor ishte në stërvitje me Dortmundin, zbardhen detajet me Interin

Inter dëshiron atë dhe ai dëshiron Interin , por Emre Mor është akoma i Borusias Dortmund.Turkë këtë mëngjes ishte në trajnimin e parë me shokët e tij. Sot mund të jetë një ditë vendimtare për transferimin e tij në Milano , por ndërsa ai pret atë që së shpejti do të jetë skuadra e tij, përcjell Albeu.com.Ardhja e tij në Milano me formë huazimi me do të bëhet e mundur brenda pak orëve. Turku nuk odtë ketë një kosto të caktuar për huazimin e tij pasi pagesa për huazimin do të caktohet në bazë të paraqitjeve të tij. /albeu.com/