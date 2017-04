Enrique lëshon "bombën" e radhës: Duhet t'i shënojmë 5 gola Juventusit

Shtuar më 18/04/2017, ora 14:38

Luis Enrique vijon të mbetet një trajner që lëshon deklarata të bujshme. Trajneri i Barcelonë ka folur në konferencë për shtyp në prag të sfidës së nesërme duke thënë se sfida ndaj bardhezinjve do të jetë më e lehtë se ndaj PSG-së.“Përballja kundër Juventusit do të jetë më e lehtë se ajo ndaj PSG-së për shkak se ne na duhen më pak gola . Jam i bindur që do të bëjmë përmbysjen e madhe. Keni edhe një natë tjetër për të shijuar.Kam gjetur çelësin për t’i shënuar Juventusit jo gjashtë si ndaj PSG-së por na mjaftojnë 5 gola Nëse shënojmë golin e parë, të dytin e shënon "Camp Nou" , ndërsa iu treti vjen vetë. Allegri ka thënë se do të shënojë 2 gola ? Nëse e ka bërë këtë gjë, atëherë mund të them se do të shënojmë 6.”, u shpreh ai.Kujtojmë që përmbysja e çmendur kundër PSG-së ishte e paralajmëruar, pasi një ditë më parë trajneri Luis Enrique kishte deklaruar se do t’i shënonte 6 gola skuadrës franceze. /albeu.com/