Enrique sfidon Realin: Do të jetë si një finale, shansi jonë i fundit

Shtuar më 22/04/2017, ora 14:17

Pas një jave të vështirë, kur skuadra e tij nuk mundi të përmbyste Juventusin në Champions, e për pasojë u eliminua, Enrique shprehet i bindur se djemtë e tij do të reagojnë nesër në mbrëmje ndaj Realit.“Ne dimë si të luajmë kundër rivalit tonë më të madh. Duhet të jemi sa më efektivë dhe të të fitojmë, kjo ka rëndësi për ne. Dënimi i Neymar ? Përgëzoj qëndrimin e klubit për ta mbrojtur në organet ligjore deri në fund. Ne jemi të gatshëm për të luajtur me, ose pa Neymar , pa marrë parasysh se çfarë do të vendoset nga organet përkatëse.Për shkak të afërsisë së fundit të kampionatit, kjo “El Clasico” është mjaft e rëndësishme, sepse mund të vendosë fatin e titullit. Për ne kjo është një finale ", tha Enrique për mediat spanjolle. /albeu.com/