Erdhi momenti i Alvaro Moratas

Shtuar më 22/07/2017, ora 15:00

Pasi përfundoi një lëvizje prej 67 milionë paund nga Real Madrid, Alvaro Morata u bashkua me shokët e tij të ri të Chelseat sot.Sulmuesi do të bëjë debutimin e tij për blut kundër Bayern Munich në Singapor të martën. Ai më në fund do të rikthehet nën urdhërat e Contes, i cili e tërhoqi atë në formë huazimi dhe tek Juventus, përcjell Albeu.com. Morata do të bëjë debutimin me Chelsean kundër ish trajnerit të tij Ançeloti, i cili e lëshoi në huazim. /albeu.com/