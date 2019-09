Eriksen dëshiron vetëm një klub për të ardhmen

Shtuar më 29/09/2019, ora 17:08

Mesfushori danez i Totenhemit, Christian Eriksen, ka qenë një ndër emrat më të nxehtë të merkatos së verës Manchester United , Inter, Juventus dhe Real Madrid, kanë qenë skuadrat që kanë dashur t’ia rrëmbejnë Totenhemit lojtarin gjatë verës që lamë pas.Eriksenit i skadon kontrata në qershor të vitit tjetër dhe Juventusi me Interin, tentojnë të bëjnë një goditje me parametra zero verën e 2020-ës.Por, siç raporton "Daily Star", danezi ka vendosur dhe dëshiron, që t’i bashkohet Manchester United , duke mos ndryshuar kampionat, por vetëm qytet.Mbetet të shihet nëse do të plotësohet dëshira e mesfushorit, apo do të ketë lëvizje tjetër