Eros Grezda shënon golin e parë me Rangers

Shtuar më 24/09/2018, ora 19:15

Pas disa ndeshjeve mos grumbullim me skuadrën, Eros Grezda i ka kaluar momentet e vështirësisë te skuadra skoceze ka zhvilluar ditën e sotme një ndeshje kontrolli përballë ekipit të Motherwellit dhe ka fituar me një rezultat tenistik 6-2.Sulmuesi i kombëtares shqiptare ka shënuar golin e parë me fanellën e skuadrës skoceze , dhe të dytin e ndeshjes së sotme në minutën e 41'. Grezda u ble me shumë bujë nga skuadra Rangers pasi shikohet nga Gerrardsi një lojtar me të ardhme të ndritur.